Florentino Pérez confirmó que José Mourinho entrenará a Real Madrid si gana las elecciones

Redacción FOX Deportes

Jose Mourinho será el entrenador del Real Madrid si Florentino Pérez es elegido presidente en las elecciones del próximo domingo. En la cuenta oficial de la candidatura 'Florentino 2026' aparece la imagen del preparador portugués con la camiseta del Real Madrid y detrás de él, sobre un fondo blanco, la palabra 'Sí'.

MOUcha historia por hacer. pic.twitter.com/7wLmDk8r2M — Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 3, 2026

Florentino Pérez anunció el acuerdo con Mourinho en el momento en el que el otro candidato a la presidencia del club blanco, Enrique Riquelme, empezaba una entrevista en televisión.

A la vez, Pérez publicó en las redes sociales un vídeo que comienza con la frase "mientras en la tele hablan, hablan y hablan..", y prosigue con la imagen de Mourinho de blanco y el 'Sí'.

El Presidente del Real Madrid ha manifestado en el día de hoy, ante notario y así consta en el acta notarial, que mientras sea presidente del Real Madrid Club de Fútbol se compromete a que el Club sea siempre de sus socios y que seguirá trabajando para que el patrimonio económico… pic.twitter.com/kFt9E9KeFC — Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 3, 2026

El portugués ya dirigió al conjunto español durante tres temporadas, desde el año 2010 hasta 2013, y ganó una liga, una Copa del Rey y una Supercopa. Ahora, trece años después, puede regresar al Real Madrid de la mano de Florentino Pérez.

Si Florentino sale elegido el domingo presidente del Real Madrid, el técnico portugués será presentado días después de forma oficial.