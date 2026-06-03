Publicación: miércoles 3 de junio de 2026

EFE

La promesa de Florentino Pérez que da seguridad al Real Madrid

El actual presidente busca la reelección de la presidencia del club blanco

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y candidato a la reelección en las elecciones que se celebrarán el próximo 7 de junio, se comprometió este miércoles ante notario a que el club blanco "sea siempre de sus socios".

Las 10 frases más desafortunadas de Florentino Pérez en su comparecencia

15 años depsués, Florentino Pérez compareció con la prensa, pero lo hizo no para renunciar y sí para reclamar un complot para atacar al Real Madrid
“Cuando yo entré, tuve que aportar un dinero de mi patrimonio. Los jugadores no cobraban y la mujer de Bodo Ilgner vino a pedirme dinero nada más entrar. Roberto Carlos que está por aquí, también”
“Yo quiero que ese que habla con acento mexicano y que habla con las eléctricas se presente a las elecciones”
“Los periodistas se creen que mandan en el Madrid y yo les tengo que decir a mis socios que no es verdad”
“Del Real Madrid nadie me echa. Me tendrían que echar a tiros”
“No hay ni un año de los 26 que llevo en el Real Madrid que no se hayan pegado dos jugadores. Se han peleado en todos los años. Le das una patada en el ese, luego te la devuelve y nada, tan amigos”
“No hablaré ni de entrenadores ni de jugadores”
“En ABC (diario español) escribe una mujer que no sé si sabe de fútbol”
“Los socios no tienen que pitar a los jugadores ni criticarles. Me da pena que piten a un jugador porque hace una mala jugada”
“Me presento porque a los socios nos quieren robar el club”
“Yo he ganado siete Champions y siete Ligas de 14 pero es que podría haber ganado las 14 ligas porque el resto me las han robado

A través de un vídeo institucional enviado a los medios de comunicación, Pérez señaló: "Buenas tardes, he manifestado hoy ante notario, y así consta en el acta notarial, que mientras sea presidente del Real Madrid Club de Fútbol, me comprometo a que el club sea siempre de sus socios".

"Seguiré trabajando para que el patrimonio económico del club sea, asimismo, siempre de sus socios", agregó.

Florentino Pérez se enfrentará al empresario Enrique Riquelme en las primeras elecciones a la presidencia del Real Madrid con más de un candidato desde 2006, cuando Ramón Calderón se alzó con la victoria y presidió el club blanco hasta 2009, cuando volvió al cargo en su segunda etapa el mismo Florentino Pérez.

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