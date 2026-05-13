Publicación: jueves 14 de mayo de 2026

EFE

Con ironía pura y dura; así le contestó el Atlético de Madrid a Florentino Pérez

El equipo colchonero no quedó relegado de la polémica

El Atlético de Madrid contestó este miércoles a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid por sus referencias al club rojiblanco, con un mensaje en sus redes sociales en el que empleó la definición de “obsesión, perturbación anímica producida por una idea fija”, según publicó en su cuenta de ‘X’.

En su mensaje, la entidad rojiblanca hace referencia a unas palabras de Florentino Pérez durante su comparecencia de prensa del día anterior: “¿Qué le pasa al Atlético de Madrid? ¿Por qué no se meten con el Atleti?". “Los periodistas que quieren quitarle el prestigio al Madrid supongo que serán del Atleti".

“Atleti, Atleti, Atleti. Obsesión, definición según la @RAEInforma (Real Academia Española de la Lengua): Perturbación anímica producida por una idea fija”, añade el club rojiblanco.

Después, en otro mensaje, el Atlético de Madrid, con una imagen con la frase ‘Atención, maquinaria fuera de servicio temporalmente’, agregó: “Disculpen las molestias, están realizando unos ajustes en el sistema. Seguro que el servicio habitual se reanudará lo antes posible”.

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“Cuando yo entré, tuve que aportar un dinero de mi patrimonio. Los jugadores no cobraban y la mujer de Bodo Ilgner vino a pedirme dinero nada más entrar. Roberto Carlos que está por aquí, también”
“Yo quiero que ese que habla con acento mexicano y que habla con las eléctricas se presente a las elecciones”
“Los periodistas se creen que mandan en el Madrid y yo les tengo que decir a mis socios que no es verdad”
“Del Real Madrid nadie me echa. Me tendrían que echar a tiros”
“No hay ni un año de los 26 que llevo en el Real Madrid que no se hayan pegado dos jugadores. Se han peleado en todos los años. Le das una patada en el ese, luego te la devuelve y nada, tan amigos”
“No hablaré ni de entrenadores ni de jugadores”
“En ABC (diario español) escribe una mujer que no sé si sabe de fútbol”
“Los socios no tienen que pitar a los jugadores ni criticarles. Me da pena que piten a un jugador porque hace una mala jugada”
“Me presento porque a los socios nos quieren robar el club”
“Yo he ganado siete Champions y siete Ligas de 14 pero es que podría haber ganado las 14 ligas porque el resto me las han robado

En los últimos tiempos, el Atlético de Madrid ha hecho uso de estos mensajes irónicos a través de su cuenta oficial en ’X’ antes y después de algunos derbis contra el Real Madrid.

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