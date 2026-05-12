Florentino Pérez no dimite; acusa campaña sucia contra el Real Madrid

Héctor Cantú

Florentino Pérez ha comparecido ante los medios de comunicación, después de 15 años de no hacerlo, para anunciar que no dimitirá y que su presencia ha sido para convocar a elecciones.

“Han inventado un rumor que estoy enfermo y que tengo un cáncer terminal. Si no estuviera perfecto de salud, no presidiría al Real Madrid y tampoco la empresa que tengo que tiene 170 mil empleados y factura 50 mil millones de euros al año. Estoy en perfecto estado de saludo.”, detalló el presidente del equipo blanco.

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Florentino ha aprovechado los micrófonos para aclarar que convoca a elecciones y pidió a quien se quiera presentar como candidato que lo haga de manera clara y directa y no a través de medios de comunicación que han intentado ensuciar la imagen de Florentino y que quieren quitarle a los socios al Real Madrid.

“Comparto la frustración de que este año no hemos podido ganar nada, pero tengo que recordarles que conmigo como presidente hemos ganado 66 títulos en futbol y baloncesto. No puedo admitir como gente en los medios que se haya apoderado de un discurso de que el equipo está en ruinas cuando hace dos años hemos ganado una Liga y una Champions, pero eso ya se ha olvidado”, detalló el presidente merengue.

En su discurso, Florentino habló de campañas organizadas en su contra, del Caso Negreira y atacó a medios de manera directa de inventar información sobre la situación actual de Florentino Pérez y del Real Madrid.

"Estamos haciendo un dosier de 500 páginas que enviare a la UEFA, porque no hay precedente en la historia del futbol mundial que es el mayor caso de corrupción en la historia del futbol y con eso tengo que luchar. Pero estoy listo para luchar contra todo lo necesario", agregó el mandamás del equipo merengue.

De manera tajante, el presidente del Real Madrid prometió defender los intereses de los socios del equipo e insistió que no dejará el cargo a pesar de la campaña para el olvido.

En la sección de preguntas y respuestas se negó a hablar de técnicos y jugadores tras la terrible temporada que vivió el equipo blanco y el cambio inminente que viene para el siguiente ciclo.

Sin embargo, aseguró que durante los 26 años que ha presidido al Real Madrid, no ha habido uno solo que dos jugadores hayan tenido diferencias y encontronazos físicos, sin embargo, condenó la filtración de la información y culpó el hecho a la campaña de desprestigio que hay contra el Real Madrid.