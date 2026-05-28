Real Madrid garantiza renovación de Vinícius, pero no la llegada de Mourinho

EFE

Florentino Pérez, quien se está reeligiendo para la presidencia del Real Madrid, manifestó su deseo de renovar al brasileño Vinicíus Júnior, mientras aseguró que no ha contactado a Jose Mourinho para que llegue al banquillo.

"Es un buen entrenador claramente pero no lo voy a anunciar porque todavía no he hablado con Mourinho", afirmó en una entrevista con Televisión Española en la que adelantó que no va a participar en ningún debate electoral con el otro candidato a presidir el club, Enrique Riquelme.

En su primera entrevista concedida en periodo electoral, Florentino Pérez volvió a cargar de nuevo contra el empresario alicantino, de quien dijo tener la sensación de que se presenta a las elecciones "porque necesita el club para su empresa" y sobre quien volvió a sembrar dudas respecto a su aval. "Dicen que este señor ha pedido un crédito al 54% anual. ¿Pero, cómo se puede pedir un crédito al 54%?", se preguntó.

Asimismo, recordó que "quiere mucho" al club blanco. "Cuando veo que van a por él, aquí estoy yo" dijo en referencia a la candidatura rival, que vinculó con la etapa de Ramón Calderón al frente del club, la cual calificó como "la más siniestra que ha habido en el historia del Real Madrid".

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Preguntado por el motivo de la convocatoria de las elecciones, Pérez explicó que "estaba detectando un movimiento en la sombra que tenía como objetivo desestabilizar al club" a través de su persona. "Y yo, como sigo creyendo que el club es de los socios dije: a convocar elecciones. El que quiera que se presente".

En relación con los comentarios de Riquelme sobre la supuesta intención de Pérez de privatizar el club, éste respondió que el Real Madrid ha sufrido muchos ataques. "La Liga contribuyó a que nos querían quitar los ingresos económicos del Madrid para repartirlos entre todos los clubes, una cosa insólita. Conseguimos pararlo, pero he llegado a la conclusión de que la única manera de proteger nuestro patrimonio es que pase el valor del club a todos los socios".

Cuestionado por el 'caso Negreira', volvió a mostrarse contundente: "Ahí voy a muerte. Precisamente voy a ir este fin de semana a la final de la Champions, me ha invitado el presiente de la UEFA, y le voy a comunicar que cuando termine la campaña electoral le voy a entregar un dossier que hemos elaborado durante tres años. Cuando lo vean todos los que lo tienen que ver, es el caso de corrupción más grande que hay en la historia de fútbol", aseguró.

"El Madrid tiene la suerte de que estoy yo", concluyó Florentino Pérez.