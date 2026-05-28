Enrique Riquelme, el candidato que no experimenta con el Real Madrid

Héctor Cantú

Las elecciones por la presidencia del Real Madrid toman distintas tonalidades a unos días de los comicios.

Enrique Riquelme, el hombre que desafía al sistema encabezado por Florentino Pérez, ha hecho una promesa que lleva un mensaje directo para su rival en los comicios.

Al ser cuestionado sobre el técnico que tiene planeado para asumir la dirección técnica del club, Riquelme ha sido tajante: en su gestión no habrá lugar para experimentos.

“El mío no es un experimento. El mío sabe gestionar, tiene una alta experiencia y no es un experimento. Es un proyecto desde ya, para ganar desde corto plazo hasta medio largo plazo. Entonces lo mío es un proyecto que estoy seguro que va a ilusionar al madridismo”, respondió a entrevista realizada por la agencia EFE.

Sobre las medidas que tiene pensado tomar en caso de llegar a la presidencia, Riquelme ha sido directo: El Real Madrid necesita gastar menos y una de sus posturas es quitar Real Madrid TV.

“Hay una gran capacidad de ahorro, vista y analizada. De 120-140 millones de euros a aplicar desde el primer momento. En primera temporada habría un gran recorte y en la segunda ya habríamos pagado la Ciudad del Socio, que es perpetuo para el socio. Sin ingresar más”, agregó.

Finalmente, Riquelme aseguró que el caso Negreira estuvo mal gestionado desde el Real Madrid, con cambios de postura y bandadas discursivas que ahora dejan descolocada a la afición.

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“El ‘Caso Negreira’ ha perjudicado al Real Madrid, por supuesto, que es el principal afectado, pero también al fútbol en general. Y, por no haber ido de manera directa en el momento que se debía, probablemente el Barcelona se vaya de rositas con esto. Si yo hubiese sido presidente en aquel momento, probablemente hoy la reacción sería otra totalmente diferente”, agregó.

Será el próximo domingo cuando se celebren las elecciones para determinar si el Real Madrid cambia de presidente o se mantiene bajo los dominios de Florentino Pérez por un ciclo más.