Publicación: jueves 28 de mayo de 2026

Héctor Cantú

Enrique Riquelme, el candidato que no experimenta con el Real Madrid

El candidato a la presidencia se lanza contra el actual presidente

Las elecciones por la presidencia del Real Madrid toman distintas tonalidades a unos días de los comicios.

Enrique Riquelme, el hombre que desafía al sistema encabezado por Florentino Pérez, ha hecho una promesa que lleva un mensaje directo para su rival en los comicios.

Al ser cuestionado sobre el técnico que tiene planeado para asumir la dirección técnica del club, Riquelme ha sido tajante: en su gestión no habrá lugar para experimentos.

“El mío no es un experimento. El mío sabe gestionar, tiene una alta experiencia y no es un experimento. Es un proyecto desde ya, para ganar desde corto plazo hasta medio largo plazo. Entonces lo mío es un proyecto que estoy seguro que va a ilusionar al madridismo”, respondió a entrevista realizada por la agencia EFE.

Sobre las medidas que tiene pensado tomar en caso de llegar a la presidencia, Riquelme ha sido directo: El Real Madrid necesita gastar menos y una de sus posturas es quitar Real Madrid TV.

“Hay una gran capacidad de ahorro, vista y analizada. De 120-140 millones de euros a aplicar desde el primer momento. En primera temporada habría un gran recorte y en la segunda ya habríamos pagado la Ciudad del Socio, que es perpetuo para el socio. Sin ingresar más”, agregó.

Finalmente, Riquelme aseguró que el caso Negreira estuvo mal gestionado desde el Real Madrid, con cambios de postura y bandadas discursivas que ahora dejan descolocada a la afición.

Las 10 frases más desafortunadas de Florentino Pérez en su comparecencia

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“Cuando yo entré, tuve que aportar un dinero de mi patrimonio. Los jugadores no cobraban y la mujer de Bodo Ilgner vino a pedirme dinero nada más entrar. Roberto Carlos que está por aquí, también”
“Yo quiero que ese que habla con acento mexicano y que habla con las eléctricas se presente a las elecciones”
“Los periodistas se creen que mandan en el Madrid y yo les tengo que decir a mis socios que no es verdad”
“Del Real Madrid nadie me echa. Me tendrían que echar a tiros”
“No hay ni un año de los 26 que llevo en el Real Madrid que no se hayan pegado dos jugadores. Se han peleado en todos los años. Le das una patada en el ese, luego te la devuelve y nada, tan amigos”
“No hablaré ni de entrenadores ni de jugadores”
“En ABC (diario español) escribe una mujer que no sé si sabe de fútbol”
“Los socios no tienen que pitar a los jugadores ni criticarles. Me da pena que piten a un jugador porque hace una mala jugada”
“Me presento porque a los socios nos quieren robar el club”
“Yo he ganado siete Champions y siete Ligas de 14 pero es que podría haber ganado las 14 ligas porque el resto me las han robado

“El ‘Caso Negreira’ ha perjudicado al Real Madrid, por supuesto, que es el principal afectado, pero también al fútbol en general. Y, por no haber ido de manera directa en el momento que se debía, probablemente el Barcelona se vaya de rositas con esto. Si yo hubiese sido presidente en aquel momento, probablemente hoy la reacción sería otra totalmente diferente”, agregó.

Será el próximo domingo cuando se celebren las elecciones para determinar si el Real Madrid cambia de presidente o se mantiene bajo los dominios de Florentino Pérez por un ciclo más.

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