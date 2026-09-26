La demanda del Barcelona al Real Madrid ya tiene fecha clave para la conciliación

Héctor Cantú

La histórica rivalidad entre Barcelona y Real Madrid tiene un nuevo frente abierto, esta vez fuera de las canchas y entre los presidentes de ambos clubes.

El conjunto catalán decidió emprender acciones legales contra Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, por calumnias.

Las 10 frases más desafortunadas de Florentino Pérez en su comparecencia

Entre las declaraciones señaladas por Barcelona se encuentran las realizadas por Pérez durante un discurso pronunciado el pasado 12 de mayo, cuando aseguró que al conjunto merengue le habían “robado” siete títulos de La Liga.

“Yo llevo aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado siete Champions y siete Ligas, que podían ser 14 porque 7 Ligas me las han robado”, afirmó Florentino Pérez en aquella ocasión.

El presidente del Real Madrid, reelegido recientemente, también se refirió al ‘Caso Negreira’, al que calificó como “el mayor escándalo de la historia” y aseguró que el club prepara un expediente para enviarlo a la UEFA.

¡La Fábrica de los millones! Real Madrid hizo historia con 12 canteranos

“La corrupción que en el caso Negreira es sistémica. Es el mayor escándalo de la historia. Que tengamos que escuchar al presidente del CTA diciendo que eso son cosas que hay que olvidar... ¿Pero cómo que hay que olvidar? Estamos haciendo un dossier de 500 páginas que vamos a enviar a la UEFA... ya he ido a hablar con ellos. Es que no hay precedentes en la historia del fútbol mundial. Los socios del Madrid están conmigo en mi guerra contra Negreira”, aseguró en aquella ocasión.

Barcelona y Florentino Pérez fueron citados a un acto de conciliación el próximo 25 de noviembre en Madrid, España.