Real Madrid goleó a Rayo Vallecano y reaccionó en La Liga

Oscar Sandoval

Real Madrid derrotó 4-1 a Rayo Vallecano y consiguió una victoria contundente ante un rival que se vino abajo en cuestión de minutos después de recibir el primer gol de la noche. El triunfo permitió a los ‘Merengues’ reengancharse en la pelea por los primeros lugares de La Liga.

El conjunto blanco fue superior desde el inicio y aprovechó dos errores defensivos de los visitantes para encaminar el resultado. Anotó el 1-0 al 14 y aumentó la ventaja al 17 para dejar contra las cuerdas al equipo de Vallecas.

Kylian Mbappé abrió el marcador de penal tras una falta inocente de Florian Lejeune sobre Álvaro Carreras. Tres minutos después, una pared dentro del área entre el delantero francés y el lateral español terminó con el 2-0 de Carreras.

El partido ya tenía dueño y los ‘Merengues’ lo confirmaron al 35, cuando Vinícius Júnior retrasó el balón para Jude Bellingham, quien llegó desde la segunda línea para firmar el 3-0 y sumar su tercer gol de la campaña.

Real Madrid bajó la intensidad y permitió que Rayo Vallecano se asentara sobre el terreno de juego. Los visitantes adelantaron líneas y recortaron distancias al 51 por medio de Sergio Camello.

Sin embargo, los locales controlaron el mediocampo y administraron la ventaja para completar la goleada con el 4-1 de Mbappé al 90+1 y conseguir su cuarta victoria de la temporada en liga.