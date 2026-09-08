Real Madrid sufrió ante Inter por no cerrar el partido a tiempo

Redacción FOX Deportes

Thibaut Courtois reconoció que a Real Madrid le faltó “un poco de control” en la victoria sobre Inter en la Champions League y que sufrió hasta el final al no poder “cerrar” un partido que, en su opinión, “podría haber sido un 4-4”.

“Jugamos contra un gran rival, uno de los mejores equipos de Europa. El partido podría haber sido un 4-4. Aprovechamos sus errores y tuvimos que cerrar el partido antes, no lo hicimos y sufrimos hasta el final”, analizó el portero belga.

“A veces nos falta un poco de control, tener un poco de posesión y un poco de calma. El partido estuvo demasiado loco al final de la segunda parte, es una cosa a mejorar”, completó.

Real Madrid hold on to win against Inter ?#UCL pic.twitter.com/x2B1zQ4afu — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 8, 2026

Por otro lado, Courtois aseguró que Real Madrid está “bastante bien” en este inicio de temporada con José Mourinho.

“Estamos bastante bien. Contra Betis era para haber ganado, y hoy nos faltó un poco. Pero estamos jugando bien y hay que seguir mejorando”, declaró.