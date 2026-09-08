Redacción FOX Deportes
Real Madrid sufrió ante Inter por no cerrar el partido a tiempo
Thibaut Courtois aseguró que al equipo blanco le "faltó control"
Thibaut Courtois reconoció que a Real Madrid le faltó “un poco de control” en la victoria sobre Inter en la Champions League y que sufrió hasta el final al no poder “cerrar” un partido que, en su opinión, “podría haber sido un 4-4”.
“Jugamos contra un gran rival, uno de los mejores equipos de Europa. El partido podría haber sido un 4-4. Aprovechamos sus errores y tuvimos que cerrar el partido antes, no lo hicimos y sufrimos hasta el final”, analizó el portero belga.
“A veces nos falta un poco de control, tener un poco de posesión y un poco de calma. El partido estuvo demasiado loco al final de la segunda parte, es una cosa a mejorar”, completó.
Por otro lado, Courtois aseguró que Real Madrid está “bastante bien” en este inicio de temporada con José Mourinho.
“Estamos bastante bien. Contra Betis era para haber ganado, y hoy nos faltó un poco. Pero estamos jugando bien y hay que seguir mejorando”, declaró.
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