Real Madrid aprovechó los errores de Inter y ganó en la Champions League

Oscar Sandoval

Real Madrid venció 2-1 a Inter, que pagó caros dos errores al intentar salir jugando después de haber comenzado mejor el partido y los ‘Merengues’ aprovecharon las facilidades para sumar sus primeros tres puntos en la Champions League.

? ¡Estreno con victoria en la Champions! pic.twitter.com/MRhPuii95y — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 8, 2026

Inter sumó una derrota más ante Real Madrid y llegó a cinco partidos consecutivos sin vencer al ‘Rey de Europa’. Los ‘Nerazzurri’ terminaron con una sequía de 347 minutos sin marcar ante los blancos, pero no pudieron evitar una nueva caída.

El conjunto italiano comenzó mejor y puso a prueba a Thibaut Courtois con un disparo a quemarropa de Marcus Thuram, pero su primer error en la salida cambió el rumbo del partido.

Real Madrid comenzó defendiendo muy atrás y permitió que los ‘Nerazzurri’ jugaran cerca de su área, sin encontrar una salida clara. Sin embargo, necesitó poco para hacer daño porque un error de Curtis Jones en la salida terminó en el 1-0 de Kylian Mbappé al 14, su primer gol de la temporada en Europa y el 71 en la Champions League.

Kylian Mbappé ya es parte de los grandes goleadores de la Champions League

Otro error, en esta ocasión de Josep Martínez, le abrió la puerta al segundo de los locales. El portero intentó recortar a Fede Valverde dentro del área, pero el uruguayo le punteó el balón y lo mandó a la portería para colocar el 2-0 al 24.

Real Madrid tomó el control y tuvo oportunidades para ampliar la ventaja, pero le faltó puntería. Inter se metió de nuevo en el partido al 77 con un gol de Carlos Augusto que añadió tensión a la recta final.

Inter buscó el empate en los últimos minutos, pero los ‘Merengues’ resistieron la presión y aseguraron la victoria en su debut en la Champions League.