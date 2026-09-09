Kylian Mbappé va por el Ballon d'Or: “Claro que puedo ganarlo”

Redacción FOX Deportes

Kylian Mbappé no esconde su deseo de ganar el Ballon d'Or. El francés considera que hizo méritos suficientes para conquistar por primera vez el premioy, si pudiera votar, se elegiría a sí mismo.

Por octavo año consecutivo, el delantero fue elegido entre los futbolistas que aspiran al reconocimiento y confía en que 2026 sea finalmente su año. En entrevista con L’Equipe, Mbappé aseguró que tiene evidencias para quedarse con el galardón:

“Tengo la idea de que puedo ganarlo este año (...) claro que puedo ganarlo, tengo argumentos, como ser el máximo goleador de la historia de los mundiales por delante de grandes leyendas, del torneo más importante jamás creado”.

Mbappé elevó su cuenta a 22 anotaciones en Copas del Mundo después de marcar 10 en la edición de 2026 y liderar a Francia hasta el cuarto lugar. Además, se convirtió en el único futbolista que ha ganado la Bota de Oro del Mundial en dos ocasiones.

Con el Real Madrid no tuvo el mismo éxito colectivo, aunque acumuló reconocimientos individuales: terminó como máximo anotador de la Champions League 2025/26 y conquistó el Trofeo Pichichi de La Liga.