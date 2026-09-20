Atlético exhibió al Real Madrid y es segundo lugar de La Liga

Oscar Sandoval

Atlético de Madrid venció 2-1 a Real Madrid, que terminó con 10 jugadores, y le arrebató el segundo lugar de la tabla. Barcelona todavía está lejos, pero los ‘Colchoneros’ consiguieron la victoria con autoridad para mantenerse en los primeros lugares.

EL DERBI ES ROJIBLANCO ❤️? pic.twitter.com/PiJqHRwQls — Atlético de Madrid (@Atleti) September 20, 2026

El equipo blanco mostró varias de sus carencias en el Metropolitano y terminó siendo superado. Los rojiblancos fueron mejores durante la primera mitad, pero no consiguieron reflejarlo en el marcador y todo estaba abierto a pesar de su dominio.

Jude Bellingham y Arda Güler no tuvieron su mejor partido y el rendimiento del conjunto ‘Merengue’ lo resintió, mientras que Thibaut Courtois e Ibrahima Konaté tuvieron que emplearse a fondo para mantener el empate tras los primeros 30 minutos.

Real Madrid no encontró conexiones entre sus mejores futbolistas ante el buen trabajo del Atlético, que recuperaba el balón segundos después de perderlo y ejercía una presión constante, pero llegar al descanso sin ponerse por delante mantenía a los visitantes con vida.

La segunda mitad le hizo justicia a los ‘Colchoneros’, que abrieron el marcador con una jugada que cambió por completo el partido. Dean Huijsen cometió un penal sobre Giuliano Simeone y, tras la revisión del VAR, el árbitro expulsó al defensor. Alejandro Grimaldo convirtió el 1-0 al 52.

Con 10 jugadores, Real Madrid se perdió y los rojiblancos aprovecharon la superioridad numérica para marcar el 2-0 al 59 por medio de Jonathan David, quien anotó por tercera jornada consecutiva.

Real Madrid recortó distancias al 89 con un cabezazo de Antonio Rüdiger tras un tiro de esquina y buscó el empate en los últimos minutos, pero no le alcanzó y sufrió su segunda derrota de la temporada en La Liga.