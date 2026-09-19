Sevilla, una víctima más de Barcelona en La Liga

Oscar Sandoval

Sevilla tampoco pudo frenar el paso perfecto del Barcelona en La Liga y se convirtió en una víctima más del campeón, que llegó a siete triunfos en siete jornadas para mantenerse como líder indiscutido del futbol español.

UN INICIO PERFECTO ?❤️ pic.twitter.com/2keysywnme — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 19, 2026

Raphinha sigue consolidándose como la estrella del conjunto azulgrana después de marcar un hat-trick en la remontada en el Sánchez-Pizjuán y llegar a 11 goles en siete partidos, superando los 10 tantos de Lionel Messi en la temporada 2011/12.

Sevilla comenzó el partido peleando con sus armas y se puso al frente a los 19 minutos con un cabezazo de Youssouf Fofana, pero el gusto le duró poco porque Barcelona empató al 22 con una joya de Raphinha, quien recortó dentro del área y después cruzó el balón. Fue un inicio intenso y vibrante que no echó atrás a ninguno de los dos equipos.

Raphinha está imparable y el Barcelona ya se despegó en La Liga

Los visitantes controlaron el balón y tuvieron algunas ocasiones para ponerse al frente, se fueron al descanso con el empate, pero en la segunda mitad apareció nuevamente el atacante brasileño.

Raphinha le dio la vuelta al marcador a los 52 minutos y descolocó al Sevilla, que resintió el golpe y no encontró respuesta. El ‘11’ liquidó el partido a los 69 con una definición por encima del portero tras la salida de Vladichomos.

Barcelona consiguió su séptima victoria consecutiva y confirmó un arranque perfecto que fortalece sus aspiraciones de defender el título y conseguir el tricampeonato.