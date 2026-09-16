Barcelona mete miedo; ¡es una máquina de goles que no tiene freno!

Héctor Cantú

Barcelona mantiene su paso arrollador en La Liga después de imponerse a Racing de Santander, uno de los equipos recién ascendidos a la primera división del futbol español con un contundente 7-2.

El conjunto de Hansi Flick volvió a mostrar su poder ofensivo, aunque también cometió errores defensivos que permitieron al Racing complicarlo por momentos.

João Cancelo fue el encargado de abrir el marcador con un remate preciso dentro del área. Un gol que sirvió como preámbulo a Raphinha, el gran actor de la noche, quien firmó un triplete para mantenerse entre los máximos goleadores del campeonato y reafirmar su importancia en el ataque blaugrana.

Raphinha, el gran goleador culé, se anota un triplete

Un autogol de Villalibre completó la producción ofensiva del Barcelona, que sumó tres puntos más para mantener su paso perfecto en la temporada.

El conjunto catalán también dispuso de tres penales. Raphinha convirtió dos de ellos, mientras Lamine Yamal falló desde el punto penal por segunda ocasión en su carrera.

Racing aprovechó dos errores del Barcelona para hacerse presente en el marcador. El primero llegó después de un mal rechazo de Cancelo que dejó la pelota en los pies de Maghette Gueye.

❌ ¡Gol de Lamine Yamal anulado por fuera de juego! #LALIGAEASPORTS



? FC Barcelona 5-2 R. Racing Club | 72'



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El segundo nació de un error de Wojciech Szczęsny, quien había ingresado de cambio. El arquero intentó controlar la pelota, pero Yassir Zabiri lo presionó, recuperó el esférico y lo envió al fondo de las redes.

Lamine Yamal tuvo una noche activa y de muchos contrastes. El juvenil a pesar de haber fallado un penal, se repuso también a un gol anulado por fuera de lugar y en su último intento, encontró las redes para poner cifras definitivas al encuentro.

Barcelona enfrentará a Sevilla en la siguiente jornada, con el conjunto andaluz ubicado en la cuarta posición de la clasificación.