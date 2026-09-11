Barcelona volverá a ser sede de una final de Champions League

Héctor Cantú

Barcelona volverá a albergar una final de la Champions League. La UEFA confirmó las sedes de los partidos por el título de 2028 y 2029.

Mediante un comunicado, el organismo rector del futbol europeo anunció que el Munich Football Arena, casa del Bayern Munich, y el Spotify Camp Nou, inmueble del Barcelona, recibirán las finales de 2028 y 2029, respectivamente.

“Hosting the 2029 Champions League final is a source of immense pride.”



?️ @JoanLaportaFCB pic.twitter.com/eHSH3xqT4J — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 15, 2026

Con este anuncio, una final de la Champions regresará a la Ciudad Condal 30 años después de la última disputada en el Camp Nou.

El estadio del Barcelona recibió por última vez el partido por el título en 1999, cuando Manchester United protagonizó una remontada agónica ante Bayern Munich para conquistar la ‘Orejona’.

Rodri, ovacionado por primera vez por el Camp Nou

España, además, recibirá dos finales de la Champions League en un periodo de tres años, algo que nunca ante había sucedido.

El Estadio Metropolitano, casa del Atlético de Madrid, albergará la final de esta temporada, mientras que Barcelona recibirá nuevamente el partido por el título en 2029.