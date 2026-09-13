Barcelona superó las dificultades y derrotó a Levante en La Liga

Oscar Sandoval

Barcelona derrotó 4-2 a Levante y consiguió su quinta victoria en fila para mantener el paso perfecto en La Liga. No fue el mejor partido del conjunto azulgrana, pero volvió a mostrar contundencia y se mantiene firme en la defensa del título.

15 de 15 ✅ pic.twitter.com/i9mw8bmhJa — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 13, 2026

Los visitantes abrieron el marcador en su primera oportunidad. A los cinco minutos, Xavi Espart consiguió su primer gol en liga con un disparo desde la media luna que terminó en las redes después de desviarse ligeramente en un defensor.

El tanto dio tranquilidad a Barcelona, que fiel a su estilo se adueñó del balón y aumentó la ventaja a los 19 minutos. Lamine Yamal recibió una asistencia de Raphinha y definió dentro del área chica para poner el 2-0.

Like si tu equipo lleva 15 de 15 en la Liga ? — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 13, 2026

Pese al marcador, el dominio de los visitantes dejaba algunas dudas, pero el panorama se complicó todavía más para Levante a los tres minutos del segundo tiempo. Aissa Mandi cometió una falta dentro del área sobre el ‘10’, quien ejecutó el penal para conseguir su tercer doblete consecutivo en liga.

Los locales consiguieron incomodar al líder y aprovecharon un error para recortar distancias al 79 con un tanto de Iván Romero. El gol provocó la reacción de Levante, que con el empuje de su afición logró plantarle cara al campeón.

Roger Brugué marcó el 3-2 a dos minutos del final y alimentó la ilusión del empate, pero Barcelona sentenció el partido al 90+3. Karim Adeyemi firmó el 4-2 con una jugada individual a velocidad para sellar la quinta victoria consecutiva de los azulgranas que son líderes con 15 puntos.