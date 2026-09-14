En el Barcelona ven a Lamine Yamal como el próximo Ballon d'Or

Héctor Cantú

El Barcelona apoya con totalidad la idea de que Lamine Yamal se convierta en el próximo ganador del Ballon d’Or.

Luego de que el jugador de 19 años considerara que debe ganar el premio por lo logrado con el Barcelona y con la Selección Española, sus compañeros han reforzado esta postura.

Es el caso de Eric García, quien incluso se mostró sorprendido porque dos de sus compañeros de equipo, como Pedri y Raphinha, no hayan aparecido en la lista final de 30 candidatos.

“Para mí el podio tendría que ser culé. Tendría que ganar Lamine. Que Pedri y Raphinha no estén, me parece increíble”, detalló en conferencia de prensa.

Lamine Yamal supera el medio centenar de goles

Cuando el futbolista fue preguntado sobre cómo acomodaría a los tres ganadores del premio, García fue contundente al colocar en primer sitio a Lamine Yamal, seguido de Pedri y el brasileño Raphinha.

La ceremonia del Ballon d’Or se realizará el próximo 26 de octubre en Londres, Inglaterra.