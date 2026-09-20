Real Madrid se hunde en la tabla y revive un viejo fantasma

Héctor Cantú

Real Madrid vive un complicado arranque de la temporada 2026/27 después de sufrir su segunda derrota en La Liga a manos del Atlético de Madrid (1-2).

El resultado envió al equipo de José Mourinho hasta la cuarta posición de la clasificación, por detrás de Barcelona, que mantiene paso perfecto; Atlético de Madrid, su último verdugo; y Real Betis, que ha firmado el mejor inicio liguero de su historia.

Del enojo a la tristeza: las caras de Real Madrid tras el Derbi

Desde la temporada 2018/19, Real Madrid no ocupaba una posición tan baja en la clasificación general de La Liga a estas alturas del campeonato.

En aquel torneo, el equipo merengue se mantuvo en los primeros puestos durante las primeras siete jornadas, pero se desplomó durante las siguientes cuatro hasta caer a la novena posición.

Un empate sin goles ante Atlético de Madrid inició aquella mala racha, que continuó con tres derrotas ante Alavés (1-0), Levante (2-1) y Barcelona (5-1).

? SIMEONE RESPONDE a MOURINHO tras su 'RAJADÓN' en RUEDA de PRENSA:



? "Tenemos que tener cuidado con lo que decimos, hay que saber respetar".



? "Por más que te llames Mourinho, Simeone, Pellegrini, Flick... no hay que cruzar la línea".



Nos vemos a las 12 de la noche en… pic.twitter.com/Rd9W0nMeTV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 20, 2026

Aunque posteriormente el equipo de la capital española consiguió mejores resultados, terminó aquella campaña en la tercera posición, un lugar que no ha vuelto a ocupar al cierre de una temporada.

Desde entonces, Real Madrid llegó a ubicarse momentáneamente en el tercer lugar durante la temporada 2021/22; cuarto en la 2022/23; y quinto en las campañas 2019/20, 2020/21, 2024/25 y 2025/26. Sin embargo, todos esos registros se produjeron antes de la Jornada 5. En ninguna de esas temporadas terminó conquistando el campeonato.

Real Madrid tendrá ahora un largo descanso por la primera Fecha FIFA posterior al Mundial. A su regreso a La Liga enfrentará a Villarreal, Sevilla y Barcelona con la consigna de no perder más puntos si aún quiere mantener la esperanza de conquistar La Liga.