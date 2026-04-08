Dani Carvajal, entre los investigados por contrabando de relojes de lujo

EFE

Un juez de Andorra está investigando a varios futbolistas españoles de Primera División por la compra de relojes de alta gama de contrabando, por lo que la Guardia Civil ha comenzado a enviar requerimientos de información a los jugadores afectados.



La Fiscalía Andorrana ha pedido la colaboración de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil, y la próxima semana se tomará declaración a los futbolistas y a empresarios investigados por la compra de relojes de lujo en Andorra de contrabando, según avanzó este miércoles el diario El Mundo y confirmaron a EFE fuentes del instituto armado.

Las investigaciones por parte de la justicia andorrana se dirigen contra una sociedad del Principado, Best In Asociados, que se dedica a la comercialización de relojes de alta gama sin que materializara después el preceptivo pago de los impuestos.



La lista de clientes de esta sociedad andorrana incluye nombres relevantes de futbolistas internacionales como el jugador del Sevilla César Azpilicueta o el del Real Madrid Dani Carvajal, según confirmaron a EFE fuentes de la Guardia Civil este miércoles.

En concreto, una empresa española compraba los relojes de lujo a distribuidores nacionales y los importaba formalmente a su sociedad andorrana, donde los revendía a los futbolistas, con el objetivo de evitar el pago del IVA, ya que al hacer la operación desde Andorra se aprovechaban de la deducción fiscal del Principado, obteniendo así un margen de beneficio que es ilegal.



El magistrado ha pedido la colaboración de España para interrogar a los investigados residentes en nuestro país entre los que están los futbolistas que compraron los relojes y siete particulares o empresas españolas que vendieron los relojes a la firma andorrana que luego los revendía a los jugadores, según el citado medio.