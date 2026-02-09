El vestidor del Real Madrid sigue roto; ahora es Dani Carvajal y Álvaro Arbeloa

Héctor Cantú

La calma no ha llegado al Real Madrid aún con el cambio de director técnico luego de la salida de Xabi Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa.

Ahora, en el centro de la discusión y la separación, se encuentran el nuevo técnico merengue y el defensa Dani Carvajal, quienes tendrían una relación más que rota.

El momento de mayor tensión, según se ha informado en El Chiringuito, programa que se transmite por la señal de Fox Deportes, fue cuando Arbeloa ha decidido poner a David Jiménez en lugar de Carvajal, quien considera que está listo para volver a las canchas y que incluso, se ha ganado la oportunidad en los entrenamientos.

🚨 EXCLUSIVA de @EduAguirre7 🚨



🗣️ "ARBELOA y CARVAJAL APENAS HABLAN".



👉 "El lateral considera que está para jugar, pero NO le han explicado QUÉ PASA". pic.twitter.com/7CaMUp0FXJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 9, 2026

“No ha habido explicación de Arbeloa a Carvajal. Me cuentan que entre ambos prácticamente no hay relación. Que prácticamente no hablan”, detalló Edu Aguirre durante el programa de este domingo.

La situación se detona con un video que se hizo popular a través de las redes sociales, en el que se ve a Carvajal reclamando a Pintus, el preparador físico del equipo merengue de manera importante.

El deseo de Carvajal es recuperar el ritmo de competición lo más pronto posible, pues tiene toda la intención de llegar al próximo Mundial.

Sin embargo, Arbeloa ha optado por darle minutos a los juveniles del Real Madrid Castilla y postergar el regreso de Carvajal para otro partido.