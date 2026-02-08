Real Madrid, con lo mínimo, pero se mantiene en la pelea

Héctor Cantú

El Real Madrid se mantiene en la pelea por el título de La Liga y en Mestalla, uno de los estadios donde menos victorias ha conseguido en los últimos 10 años, logró una valiosa victoria por la mínima diferencia.

Con un planteamiento limitado ante la lista de cinco ausencias importantes, Álvaro Arbeloa logró llevar a los merengues, que vistieron de azul en esta ocasión a buen puerto.

😯 El segundo gol de Álvaro Carreras con la camiseta del Real Madrid. El segundo al Valencia.



¿Su víctima favorita? pic.twitter.com/2SDueLPef6 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 8, 2026

Valencia pudo contener de buena manera a Kylian Mbappé, hasta los últimos minutos de juego, quien logró aumentar la diferencia de goles en la carrera por la Bota de Oro.

El equipo de la capital española se puso al frente con el tanto de Álvaro Carreras, una de las opciones más utilizadas por Arbeloa en los últimos partidos y quien se mantiene como una de las principales apuestas del equipo blanco.

El Valencia tuvo pocas opciones para atacar y las mismas quedaron más limitadas ante la poca posesión de pelota del cuadro blanco.

En los minutos finales, ya en el tiempo de compensación, Kylian Mbappé apareció para poner cifras definitivas al encuentro y darle los tres puntos al Real Madrid.

Con este resultado, los merengues se mantienen a un punto del Barcelona que continúa como líder inamovible en la liga más importante del futbol español.