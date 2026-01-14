El Real Madrid pide perdón a la afición tras el desastre en Copa del Rey

Héctor Cantú

El Real Madrid ha recibido un segundo golpe en menos de cinco días luego de caer en los octavos de final de la Copa del Rey.

Ni siquiera la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo, ha sacado la mejor versión de sus pupilos y mejorado una plantilla que ha vuelto a ser criticada por la falta de intensidad y sobre todo, de idea futbolística.

Un vestidor en silencio para escuchar a su técnico sin una sola palabra es el mayor reflejo de un vestidor roto y finiquitado emocionalmente por este segundo golpe moral.

El único que ha salido a dar la cara ante la prensa es el defensa y capitán Dani Carvajal, quien ha reconocido que el equipo vive uno de sus peores momentos de los últimos años.

“El equipo no está en su mejor momento, hay que trabajar duro, tenemos que dar todos muchísimo más”, detalló.

Su mensaje fue más allá, sobre todo luego de la jugada en la que él falla en la marcación y que se traduce en el gol de la eliminación, al pedir perdón a la afición por el desastre en Albacete.

“edimos perdón a la afición, no estamos, yo el primero, a las alturas de las expectativas de este club y prometemos dejarnos la vida en los próximos meses para que la situación se revierta”, agregó.

Finalmente, Carvajal aseguró que el Real Madrid aún se mantiene vivo en dos competiciones (Champions League y La Liga) y que harán todo lo posible para revertir la situación y conquistar ambas competiciones.