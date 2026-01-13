¡Descartados! Jude Bellingham y Rodrygo, fuera de la primera lista de Arbeloa

Redacción FOX Deportes

Para su primera lista de convocados como técnico del Real Madrid, Álvaro Arebeloa dejó clara su apuesta por la cantera, así como su decisión de darles descanso a jugadores importantes tras lo que fue la derrota en la Supercopa de España, situación que provocó el despido de su predecesor Xabi Alonso.

De cara al duelo por los octavos de final de la Copa del Rey, en la nómina aparecen cinco canteranos, donde destacan como novedades Jorge Cestero, Manuel Ángel y César Palacios (además de los porteros Fran González y Sergio Mestre). Para el partido contra el Albacete, sigue estando fuera por lesión Kylian Mbappé y se le concede descanso a figuras como Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham y Rodrygo.

Éder Militao, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy también están lesionados, mientras que Brahim Díaz está disputando la Copa Africana con Marruecos. En lo que respecta a Mbappé, el francés sigue con molestias por el esguince de rodilla que le impidió jugar los dos primeros partidos de 2026 y tener minutos ante el Barcelona en Yeda.

Al margen está Thibaut Courtois, pues en la Copa seguirá jugando Andriy Lunin. Otros descartes son Álvaro Carreras, Aurélien Tchouaméni y Jude Bellingham. Por otro lado Fede Valverde se ha recuperado y viaja a Albacete.

Así la convocatoria del Real Madrid para el partido de este día:

. Porteros: Lunin, Fran González y Sergio Mestre.

. Defensas: Dani Carvajal, David Jiménez, David Alaba, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Joan Martínez y Fran García.

. Centrocampistas: Fede Valverde, Camavinga, Arda Güler, Dani Ceballos, Jorge Cestero, Manual Ángel y César Palacios.

. Delanteros: Vinícius, Gonzalo y Mastantuono.