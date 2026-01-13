El primer 'palo' de Álvaro Arbeloa como técnico del Real Madrid

Héctor Cantú

Álvaro Arbeloa, nuevo técnico del Real Madrid, ha necesito apenas unos minutos para mostrar su estilo discursivo, el cual será explosivo y picante, tal y como lo hacía Jose Mourinho, el técnico al que más admira.

Durante la rueda de prensa previo al partido ante el Albacete de la Copa del Rey, Arbeloa se mostró emocionado por tener su primera prueba con el primer equipo merengue.

“Lo que haya platicado con Xabi Alonso queda en nosotros. Por ahora tengo muchas ganas de vivir mi primer partido, tengo una plantilla extraordinaria en mis manos y quiero que llegue el momento”, detalló.

Sin embargo, Álvaro no dejó pasar la oportunidad en asestar un golpe indirecto para quienes criticaban la labor de Zidane en el banquillo del equipo blanco.

“El Madrid lleva 120 años de historia y es difícil que le reconozcan las cosas. Aquí algunos han ganado tres Champions y se decía que luego se iban a casa a regar el jardín. Sé dónde estoy. Sé la exigencia que tenemos y lo que es jugar bien, lo que quiere ver el aficionado. Aquí importa ganar”, agregó.

Arbeloa también aprovechó para quitar presión a sus jugadores ante los cuestionamientos sobre la falta de entrega de algunos futbolistas y la lucha de egos que pudiera existir en el vestidor merengue.

“Tenemos una plantilla con grandes futbolistas y son todos muy buenos chicos, no hay nadie más interesado en ganas títulos que los jugadores. odos hemos visto en los últimos partidos, cómo se esforzaron en la Supercopa... Tenemos una gran plantilla con chicos dispuestos a todo. Que no se olvide que hay jugadores con seis Copas de Europa. Eso parece que se olvida pronto”, agregó.

Álvaro Arbeloa aceptó que será el Real Madrid el que decida hasta qué punto se mantendrá como estratega, ya sea interino o definitivo con el primer equipo.