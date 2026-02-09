Oscar Sandoval
Álvaro Arbeloa complica la renovación de Dani Carvajal con Real Madrid
Carvajal termina contrato, pero no ha podido aportar desde que llegó Arbeloa
Dani Carvajal es uno de los capitanes y una leyenda de Real Madrid, terminará contrato a final de temporada y tendría la intensión de extender la vinculación, se valuará su rendimiento a final de curso y podría pasar los últimos meses en el banco de suplentes.
Carvajal estaba dispuesto a ganarse la titularidad sobre el terreno de juego y a aportar con su granito de arena para llevar al equipo blanco a competir en todos los frentes esta campaña, pero dos lesiones en la era de Xabi Alonso lo mandaron a la enfermería.
Álvaro Arbeloa inició su andar como técnico ‘Merengue’ el 12 de enero y en su debut como estratega en la Champions League le dio la confianza al defensor quien disputó 14 minutos, sin embargo, todo cambió y suma cuatro partidos de liga y uno en Europa sin actividad.
Arbeloa habría dejado claro el mensaje en el juego ante Valencia luego de alinear como titular a David Jiménez quien disputó 76 minutos antes de dar entrada a Trent Alexander-Arnold quien volvió tras un desgarro muscular y los dos estarían por delante del '2'.
Carvajal se quedó en la banca con cara de pocos amigos y el diario AS señala que “su continuidad está en el aire” debido a que tiene poco tiempo para mostrar su valía y sin minutos se acercaría a la puerta de salida.
