Álvaro Arbeloa complica la renovación de Dani Carvajal con Real Madrid

Oscar Sandoval

Dani Carvajal es uno de los capitanes y una leyenda de Real Madrid, terminará contrato a final de temporada y tendría la intensión de extender la vinculación, se valuará su rendimiento a final de curso y podría pasar los últimos meses en el banco de suplentes.

Carvajal estaba dispuesto a ganarse la titularidad sobre el terreno de juego y a aportar con su granito de arena para llevar al equipo blanco a competir en todos los frentes esta campaña, pero dos lesiones en la era de Xabi Alonso lo mandaron a la enfermería.

Álvaro Arbeloa inició su andar como técnico ‘Merengue’ el 12 de enero y en su debut como estratega en la Champions League le dio la confianza al defensor quien disputó 14 minutos, sin embargo, todo cambió y suma cuatro partidos de liga y uno en Europa sin actividad.

💬 David Jiménez: "Todo es mucho más fácil al jugar rodeado de los mejores del mundo".

🎙️ Declaraciones completas ➡️ RM Play — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 8, 2026

Arbeloa habría dejado claro el mensaje en el juego ante Valencia luego de alinear como titular a David Jiménez quien disputó 76 minutos antes de dar entrada a Trent Alexander-Arnold quien volvió tras un desgarro muscular y los dos estarían por delante del '2'.

Carvajal se quedó en la banca con cara de pocos amigos y el diario AS señala que “su continuidad está en el aire” debido a que tiene poco tiempo para mostrar su valía y sin minutos se acercaría a la puerta de salida.