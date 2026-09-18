¿Cuándo fue el último enfrentamiento entre Mourinho y Simeone?

EFE

La última vez que Diego Simeone y José Mourinho, rivales ahora de nuevo en el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el Metropolitano, se enfrentaron en competición oficial fue en 2014, con el conjunto rojiblanco clasificado para la final de la Champions League con una memorable remontada sobre el Chelsea en Stamford Bridge.

Fue el 30 de abril de 2014, hace más de doce años, con el técnico portugués fuera del Real Madrid desde un curso antes, con el entrenador argentino por primera vez ante una final de la máxima competición europea, el único título que aún se le resiste, y con una victoria por 1-3 que permanece eterna en la memoria colectiva del hincha rojiblanco a lo largo de 15 años de Simeone.

Empatados a cero en el ya desaparecido Vicente Calderón en el encuentro de ida de las semifinales de la Liga de Campeones 2013-14, la vuelta era decisiva. Una ‘final’ para llegar a la final de verdad. Fernando Torres, leyenda del Atlético de Madrid, de vuelta al club rojiblanco apenas seis meses después, marcó el gol del Chelsea. Adrián López, Diego Costa y Arda Turan firmaron la remontada del equipo. El último duelo entre Simeone y Mourinho, el sexto entre sí.

Cada uno de los últimos tres desprende una revancha pendiente del entrenador luso. No solo las dos del Chelsea, sino también la última en la que se midieron los dos en un derbi: la final de la Copa del Rey del 17 de mayo de 2013, el capítulo final de la primera etapa de ‘Mou’ en el Bernabéu y el principio de todo, el salto, el “envión”, como suele decir Simeone, para el Atlético bajo su mando. Al año siguiente, fue campeón de Liga por delante de Real Madrid y Barcelona.

Entre los conflictos internos, el enfrentamiento aparente del técnico portugués con algunos de sus futbolistas, las últimas horas de Mourinho con el Real Madrid fueron con una derrota contra el ‘eterno’ rival de la ciudad, que encadenaba 14 años de frustraciones sin victorias en el derbi hasta ese instante.

Con Thibaut Courtois en la portería del Atlético (ahora defiende la del Real Madrid) y superviviente por momentos por los postes ante las ocasiones blancas, el equipo de Simeone no solo fue capaz de igualar el 1-0 de Cristiano Ronaldo, con el 1-1 de Diego Costa a pase de Radamel Falcao, sino también de ser campeón en la prórroga, con el cabezazo para la historia de Joao Miranda a pase de Koke Resurrección, tan vigente como entonces.

No ha ganado Mourinho a Simeone en ninguno de sus últimos tres enfrentamientos. Sí lo hizo antes, en los tres primeros; todos del Real Madrid contra el Atlético del Madrid, del que tomó el mando el entrenador argentino en las Navidades de 2011 a 2012. El primero fue el 11 de abril de 2012, por 1-4 en el Calderón. El segundo fue el 1 de diciembre de 2012, por 2-0 en el Bernabéu. Y el tercero, el 27 de abril de 2013, por 1-2 en el Manzanares.

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Ahora se reencuentran de nuevo en el derbi. Simeone no se ha movido del Atlético. Sigue vigente, enérgico e inalterable, dentro de una evolución ofensiva evidente. Mourinho dirigió hasta seis equipos antes de su regreso del pasado verano. Del Chelsea al Manchester United, al Tottenham, al Roma, al Fenerbahce y al Benfica sin medirse al Atlético ni a Simeone ni al Metropolitano.

Solo Simeone derrotó a Mourinho en sus nueve derbis al frente del Real Madrid. Una vez, en aquella final de Copa. El resto los ganó. Desde 2010 hasta 2013: 2-0, 3-1, 0-1 y 1-2 en 2010-11; 4-1 y 1-4 en 2011-12 y 2-0 y 1-2 en 2012-13 hasta el 17 de mayo de 2013.

Para el entrenador argentino, derrotado en dos finales de la Champions League contra el Real Madrid y ganador en una Supercopa de Europa y otra de España contra ese rival, será el derbi número 51 como técnico del Atlético de Madrid a lo largo de 15 años, capaz de acercarlo al equilibrio, aunque el global describe 13 triunfos del Atlético, 22 del Real Madrid y 15 empates, además de tres derrotas rojiblancas en sus últimos cinco duelos.

La última victoria de Simeone contra el Real Madrid fue la pasada temporada, en su último precedente en el Metropolitano: 5-2.