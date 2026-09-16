Atlético de Madrid enfrentará a un equipo ofensivo en el derbi

Redacción FOX Deportes

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, advirtió este miércoles, tras la victoria por 4-0 ante Osasuna, de que este “partido no va relacionado absolutamente en nada” con el que jugará el próximo domingo en el Metropolitano ante el Real Madrid, del que remarcó su “fortaleza ofensiva increíble”.

Aquí tienes los cuatro goles de hoy ?



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“Siempre lo veo (a su propio equipo) competitivo. Después, el partido dirá hasta dónde podemos dar. Siempre intentamos dar lo mejor. Entendemos que este partido no va relacionado absolutamente en nada al partido del domingo. Vamos a encontrarnos con un rival que tiene una fortaleza ofensiva increíble y trataremos de llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño”, declaró en rueda de prensa.



Para él, su equipo venía “interpretando los partidos anteriores por pasajes bastante bien”.



“Hoy tuvimos más regularidad en todo el partido y eso nos permitió controlar el partido en el primer tiempo, pese a que no fuimos contundentes, y ser contundentes en el segundo tiempo y controlarlo. Eso es lo que mejor me queda del partido”, valoró.

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“Siempre esperamos lo mejor. La verdad que el primer tiempo ya habíamos mostrado cosas importantes para podernos ir con un gol más del que fuimos en ventaja. Teníamos que no dejar de seguir trabajando el partido como lo hicieron, que lo interpretaron muy bien todos los conceptos de todos los lugares del campo”, analizó.



“En el segundo tiempo, el equipo siguió la misma dinámica que el primero, tuvo más contundencia y, por suerte, pudimos encaminar un partido que, leyéndolo así, 4-0, parece fácil, pero todo es complejo y siempre peligroso”, añadió.