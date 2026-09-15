José Mourinho lamentó que Real Madrid no goleara a Elche

Redacción FOX Deportes

José Mourinho aseguró tras el triunfo del Real Madrid en Elche que su equipo acabó sufriendo para conseguir la victoria porque no supo “matar el partido” y perdió “el control” durante parte del segundo tiempo.

“Hay partidos que parecen acabados pero no están acabados. Tienes tres o cuatro oportunidades, y de la facilidad con la que nos sentimos pasamos a no controlar el juego”, dijo el portugués, quien lamentó que su equipo no aprovechara sus mejores momentos para ponerse “tres o cuatro a cero”.

Mourinho elogió la capacidad del Real Madrid para “reaccionar y ganar, que es lo más importante” después del empate del Elche.

Carlos Espí vuelve a ser el gran salvador del Real Madrid

“Con los partidos del Real Madrid nadie se aburre porque son muy divertidos”, aseguró el portugués, quien también destacó la aportación de Carlos Espí, autor del gol de la victoria en tiempo añadido, aunque considera poco probable encontrarle acomodo junto a Kylian Mbappé sin desequilibrar al equipo.

“Con los cambios del final hemos arriesgado todo. Podíamos perder, pero había que hacerlo porque el empate no nos sirve”, explicó el entrenador.

“O matamos o morimos”, resumió Mourinho.