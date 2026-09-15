Real Madrid venció de último minuto a Elche en La Liga

Oscar Sandoval

Real Madrid derrotó 3-2 al Elche y consiguió su segunda victoria consecutiva en La Liga. El equipo todavía necesita elevar su rendimiento colectivo porque sufrió hasta el final, pero el resultado le da tranquilidad en el primer corte de caja tras alcanzar cinco victorias y una derrota.

El equipo blanco volvió a resolver un partido con la colaboración de su rival porque Elche peleó hasta el final y levantó una desventaja de 2-0 para empatar al minuto 83, pero los visitantes terminaron sentenciando el encuentro a su favor al 90+1.

El duelo se mantuvo parejo hasta los 25 minutos, cuando Arda Güler cobró un tiro libre y colocó el balón en la base del poste. El gol terminó siendo oficialmente en propia meta del portero Matías Dituro, después de que la pelota rebotara en el metal y posteriormente hiciera contacto con el guardameta.

Kylian Mbappé marcó su séptimo gol de la campaña a los 33 minutos con la primera asistencia de Yan Diomandé, quien comenzó el partido como titular, cuando los locales intentaban reaccionar al gol inicial del equipo blanco.

Elche salió con otra cara en la segunda mitad y aprovechó el bajón futbolístico de los visitantes para ganar confianza y dominar el partido. Con el paso de los minutos se asentó y el 2-1 al 71 le dio vida.

Los locales se fueron al frente y consiguieron el 2-2 al 83 por medio de Fer Niño, pero la presión despertó al Real Madrid, que ganó el partido en tiempo añadido con el segundo gol de la temporada de Carlos Espí, quien ya le ha dado seis puntos a los ‘Merengues’ saliendo desde el banquillo.