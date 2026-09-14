Real Madrid repite convocatoria ante Elche en La Liga

Redacción FOX Deportes

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, repitió para la visita al Elche la convocatoria que utilizó en la victoria 4-1 sobre el Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu.

‘Mou’ no recuperó a ninguno de sus tres lesionados: los brasileños Rodrygo Goes y Éder Militao, además del francés Ferland Mendy.

De los tres, Militao es quien está más cerca de regresar, pues ya realiza trabajo de recuperación sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

Real Madrid afrontará con los mismos 24 jugadores su tercera salida de la temporada, después de vencer 2-1 al Espanyol con un gol en el minuto 90 y caer 1-0 ante el Betis.