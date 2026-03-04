Barcelona confirma las bajas de Alejandro Balde y Jules Koundé

Redacción FOX Deportes

El Barcelona quedó fuera de la Copa del Rey y en el camino perdió a Jules Koundé y a Alejandro Balde.

El francés sufre “una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo izquierdo” y se desconoce cuánto tiempo estará de baja, pero un problema de este tipo suele tomar alrededor de un mes para sanar.

Por su parte, el jugador formado en La Masía está tocado del “bíceps femoral distal del muslo izquierdo” y de acuerdo con el club se recuperará “en cuatro semanas”.

Caen con honor: El Barcelona queda eliminado de la Copa del Rey

Koundé salió del terreno de juego al minuto 13 con molestias en la pierna; su lugar lo tomó Balde.

Lamentablemente, el español se retiró del campo entre lágrimas al 71’, dejando su lugar a Ronald Araujo.