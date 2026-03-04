Publicación: miércoles 4 de marzo de 2026

Redacción FOX Deportes

Barcelona confirma las bajas de Alejandro Balde y Jules Koundé

El cuadro 'Blaugrana' anunció las lesiones de sus jugadores.

El Barcelona quedó fuera de la Copa del Rey y en el camino perdió a Jules Koundé y a Alejandro Balde.

El francés sufre “una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo izquierdo” y se desconoce cuánto tiempo estará de baja, pero un problema de este tipo suele tomar alrededor de un mes para sanar.

Por su parte, el jugador formado en La Masía está tocado del “bíceps femoral distal del muslo izquierdo” y de acuerdo con el club se recuperará “en cuatro semanas”.

Caen con honor: El Barcelona queda eliminado de la Copa del Rey

El Barcelona quedó eliminado en la Copa del Rey luego de golear 3-0 al Atlético de Madrid. Quedaron a un gol de enviar la decisión a la prórroga.
El Barcelona quedó eliminado en la Copa del Rey luego de golear 3-0 al Atlético de Madrid. Quedaron a un gol de enviar la decisión a la prórroga.
El Barcelona quedó eliminado en la Copa del Rey luego de golear 3-0 al Atlético de Madrid. Quedaron a un gol de enviar la decisión a la prórroga.
El Barcelona quedó eliminado en la Copa del Rey luego de golear 3-0 al Atlético de Madrid. Quedaron a un gol de enviar la decisión a la prórroga.
El Barcelona quedó eliminado en la Copa del Rey luego de golear 3-0 al Atlético de Madrid. Quedaron a un gol de enviar la decisión a la prórroga.
El Barcelona quedó eliminado en la Copa del Rey luego de golear 3-0 al Atlético de Madrid. Quedaron a un gol de enviar la decisión a la prórroga.
El Barcelona quedó eliminado en la Copa del Rey luego de golear 3-0 al Atlético de Madrid. Quedaron a un gol de enviar la decisión a la prórroga.
El Barcelona quedó eliminado en la Copa del Rey luego de golear 3-0 al Atlético de Madrid. Quedaron a un gol de enviar la decisión a la prórroga.
El Barcelona quedó eliminado en la Copa del Rey luego de golear 3-0 al Atlético de Madrid. Quedaron a un gol de enviar la decisión a la prórroga.

Koundé salió del terreno de juego al minuto 13 con molestias en la pierna; su lugar lo tomó Balde.

Lamentablemente, el español se retiró del campo entre lágrimas al 71’, dejando su lugar a Ronald Araujo.

La sonrisa de Jules Koundé por su largo contrato en el Barcelona

Jules Koundé, quien llegó al Barcelona en 2022, ha renovado hasta 2030.
El francés de 26 años jugó prácticamente todos los partidos de la temporada pasada hasta que se lesionó del muslo.
El lateral derecho vio 13 minutos en la primera fecha de esta temporada 2025/26 ante Mallorca.
Koundé suma 7 goles y 18 asistencias en 142 partidos con el Barcelona.
Koundé suma 7 goles y 18 asistencias en 142 partidos con el Barcelona.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS

// Reconfigurar después de carga setTimeout(configureInstagramIframes, 2000); });