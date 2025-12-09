Jules Koundé se merecía ser el 'salvador' del Barcelona

EFE

El centrocampista del Barcelona Pedro González 'Pedri' se mostró feliz por el doblete que hizo su compañero Jules Kounde ante el Eintracht Fráncfort (2-1), porque "es un tío que trabaja mucho y se merecía estos dos goles".



"Esos dos tantos le van a venir genial para seguir al nivel al que nos ha estado ayudando los últimos años", añadió Pedri, consciente de la importante victoria que consiguió este martes su equipo, que tuvo que remontar el 0-1 de Knauff a los 21 minutos. Jules Koundé, el defensa que salvó al Barcelona del desastre

Y es que, para el canario, el encuentro fue "difícil de jugar" porque el Eintracht "se ha encontrado el gol a favor", "metía mucha gente atrás" y por eso "ha costado tanto hacerles ocasiones".

"Pero en el descanso ajustamos cosas, metimos más gente por dentro para que no le hicieran tanto el dos contra uno a Lamine, y en la segunda parte hemos salido mejor", explicó Pedri, feliz porque el equipo quería "ganar" el primer partido de Champions del Spotify Camp Nou.