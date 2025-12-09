Publicación: martes 9 de diciembre de 2025

Héctor Cantú

Otra remontada descomunal del Barcelona, ahora en Champions League

El equipo culé volvió a sufrir, pero resolvió el encuentro

El Barcelona ha vuelto a sufrir en deasía en la UEFA Champions League luego de tener que remontar su partido ante el Eintracht Frankfurt para no ponerse en serio peligro en el torneo de clubes.

Los comandados por Hansi Fick tuvieron que reponerse de un primer tiempo de espanto, donde nada salió conforme al plan para, ssumar los tres puntos gracias a un doblete sorpresivo de Jules Koundé, quien se convirtió en el gran héroe de la noche culé.

Flick lo había advertido, el Eintracht Frankfurt sería un equipo dinámico y con pegada y así lo hizo efectivo con la anotación de Ansgar Knauff que puso pausa a la fiesta del Camp Nou.

Con una definición perfecta dentro del área, el equipo alemán logró sorprender a los de casa y obligar a los futbolistas blaugranas a emplearse a fondo para encontrar la voltereta y no entrar a un escenario fatídico rumbo a la clasificación con una derrota ante el club alemán.

El Barcelona, que volvió a recibir en el mítico y remozado inmueble un partido de Champions League, encontró la llave de la victoria con dos cabezazos del internacional francés.

El primero  con remate cruzado que encontró las redes sin problema. El segundo, luego de un centro elevadísimo de Lamine Yamal que también envió al fondo de las redes con un toque de suerte.

La victoria permite al Barcelona escalar hasta la posición 14, quedando a dos puntos de la zona de clasificación a la espera de que se disputen los partidos de mañana.

El siguiente duelo del Barcelona en Champions League

será el Slavia Praga ya en el 2026 en calidad de visitante en el marco de la fecha 7 de la fase de liga.

