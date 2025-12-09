Otra remontada descomunal del Barcelona, ahora en Champions League

Héctor Cantú

El Barcelona ha vuelto a sufrir en deasía en la UEFA Champions League luego de tener que remontar su partido ante el Eintracht Frankfurt para no ponerse en serio peligro en el torneo de clubes.

Los comandados por Hansi Fick tuvieron que reponerse de un primer tiempo de espanto, donde nada salió conforme al plan para, ssumar los tres puntos gracias a un doblete sorpresivo de Jules Koundé, quien se convirtió en el gran héroe de la noche culé.

Nathaniel Brown sets up with Ansgar Knauff who blows past the Barcelona defense and fires in Frankfurt’s opener 🔥 pic.twitter.com/FuuJqhyEzV — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) December 9, 2025

Flick lo había advertido, el Eintracht Frankfurt sería un equipo dinámico y con pegada y así lo hizo efectivo con la anotación de Ansgar Knauff que puso pausa a la fiesta del Camp Nou.

Con una definición perfecta dentro del área, el equipo alemán logró sorprender a los de casa y obligar a los futbolistas blaugranas a emplearse a fondo para encontrar la voltereta y no entrar a un escenario fatídico rumbo a la clasificación con una derrota ante el club alemán.

El Barcelona, que volvió a recibir en el mítico y remozado inmueble un partido de Champions League, encontró la llave de la victoria con dos cabezazos del internacional francés.

El primero con remate cruzado que encontró las redes sin problema. El segundo, luego de un centro elevadísimo de Lamine Yamal que también envió al fondo de las redes con un toque de suerte.

Jules Koundé delivers back-to-back headers in three minutes as Barcelona storm back against Frankfurt 🔵🔴 pic.twitter.com/glUWfsaaQJ — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) December 9, 2025

La victoria permite al Barcelona escalar hasta la posición 14, quedando a dos puntos de la zona de clasificación a la espera de que se disputen los partidos de mañana.

El siguiente duelo del Barcelona en Champions League

será el Slavia Praga ya en el 2026 en calidad de visitante en el marco de la fecha 7 de la fase de liga.