¡El Barcelona volverá este fin de semana al Camp Nou!

Héctor Cantú

La semana ha comenzado de la mejor manera para el Barcelona que comanda Hansi Flick, luego de que el equipo recibiera el aval por parte de las autoridades, para volver a ocupar el Spotify Camp Nou.

Fueron más de tres meses de trámites burocráticos, promesas y plazo incumplidos, y una ilusión creciente por parte de la afición para volver al remozado estadio del actual campeón del futbol de España.

Así se ve el Camp Nou previo a su posible reapertura

Finalmente, este lunes el Ayuntamiento, representado por una comitiva, ha dado licencia para la apertura parcial del inmueble para el próximo sábado, donde el Barcelona se medirá ante el Athletic Club en un duelo por demás importante.

Precedido por el entrenamiento a puertas abiertas realizado días atrás, la oficialización ha llegado a inicios de esta semana, con lo que el Barcelona volverá a casa después de dos años de dura ausencia.

El aval, permitirá la presencia de poco más de 45 mil aficionados para el partido correspondiente a la jornada 13 de La Liga y se espera que en los próximos días, también se reciba el visto bueno por parte de la UEFA para jugar el partido de Champions League enante el Eintracht Frankfurt, programado para el próximo 9 de diciembre.

El Barcelona marcha segundo lugar en la clasificación general a tres puntos del Real Madrid, puntero de la competición.