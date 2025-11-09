Barcelona ganó y recortó la distancia con Real Madrid en La Liga

Oscar Sandoval

Barcelona derrotó 4-2 a Celta en un partido de locura en el que tuvo que aparecer Robert Lewandowski para hacer bueno el empate de Real Madrid y dejar al conjunto azulgrana a tres puntos de distancia. El campeón tiene vida y comienza una nueva pelea por el liderato de La Liga.

La defensa de Barcelona sufrió ante Celta que nunca se hizo menos, a los locales no les afectaron los primeros goles del equipo catalán porque respondió e intercambió golpes, pero la calidad individual marcó la diferencia y el cuadro gallego no encontró la manera de frenar a Lewandowski.

El polaco anotó el 1-0 a los 10 minutos y los locales empataron un minuto más tarde en una jugada en la que la defensa azulgrana intentó provocar un fuera de juego que no funcionó y Sergio Carreira cruzó a Szczęsny dentro del área.

El final de la primera mitad fue trepidante. Lewandowski anotó el 2-1 al 37 y Borja Iglesias respondió al 43, pero todavía había para más porque Lamine Yamal le dio la ventaja a los visitantes antes del descanso.

Lewandowski redondeó su extraordinaria actuación con el tercer gol de la noche al 73 y liquidó a Celta para darle a Barcelona otra oportunidad para defender el título de La Liga.