El espíritu de Kobe Bryant, plasmado en la histórica camiseta del FC Barcelona

El Barcelona ha tomado la decisión, junto con la marca deportiva que patrocina su vestimenta, de revolucionar el mercado de camisetas y hacer una fusión histórica.

Durante su gira por Asia y a unos días de jugar en Corea del Sur, el cuadro de la Ciudad Condal mostró al mundo la que será su segunda equipación para la temporada 2025-2026.

