Ronald Araújo y un gol que lo hace explotar en confianza

El central uruguayo Ronald Araujo celebró su primera titularidad con el Barcelona, después de superar unos problemas de salud mental, con un gol que calificó de “muy importante” para su confianza ante el Albacete, en el partido con el que su equipo selló el pase a las semifinales (1-2) de la Copa del Rey Mapfre.



El capitán del primer equipo azulgrana remató con la testa un córner botado por Lamine Yamal para anotar el segundo tanto de su equipo, en el minuto 56, en el Carlos Belmonte, donde el ‘charrúa’ fue uno de los protagonistas de la noche. Barcelona celebra la renovación de Ronald Araujo

“Este gol es muy importante para mi confianza y para seguir creciendo. Paso a paso estamos haciendo un buen trabajo. Y de a poquito voy demostrándolo. Hoy hice un buen partido y es importante hacer estos goles”, explicó en declaraciones a TV3 tras el partido.



Tras celebrar el tanto con sus compañeros y señalar el cielo con las manos, el ‘charrúa’ se dirigió a la banda para abrazarse con su técnico, el alemán Hansi Flick.



“Hansi es como un padre para nosotros. Todo el mundo le tiene un cariño tremendo porque sabe muy bien cómo manejar a los jugadores. Le he dado un abrazo porque conmigo se ha portado fenomenal”, reconoció.



Fue un gesto de agradecimiento al entrenador azulgrana después de unos meses complicados en los que ha tenido que hacer frente a un cuadro de ansiedad que tuvo como detonante el partido de la Liga de Campeones frente al Chelsea del pasado 25 de noviembre.

En Stamford Bridge, Araujo fue expulsado por dos amarillas antes del descanso y su equipo perdió 3-0.



Tras ese duelo, el defensa le pidió al club un tiempo para recuperarse anímicamente. Consideró que su situación no era la óptima para afrontar la alta competición.



Tras el parón navideño, el uruguayo se incorporó a los entrenamientos con sus compañeros y entró en la convocatoria para disputar la Supercopa de España, donde jugó los últimos minutos de la final contra el Real Madrid y levantó el título que ganó su equipo.



En el césped del Carlos Belmonte, se acordó de su mujer, a la que le envió “un beso grande”, y se mostró muy satisfecho con la clasificación del Barça para la siguiente ronda del torneo del K.O.