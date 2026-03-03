Barcelona ganó, pero Atlético avanzó a la final de la Copa del Rey

Oscar Sandoval

Terminó el reinado de Barcelona en la Copa del Rey a pesar de la victoria de 3-0 sobre Atlético de Madrid, el campeón no consiguió la hazaña de remontar una diferencia de cuatro goles y los ‘Colchoneros’ volverán a la final del torneo después de 13 temporadas.

Final en el Spotify Camp Nou pic.twitter.com/SPwI9s9FKZ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 3, 2026

Barcelona se quedó a un paso de una remontada histórica luego de un partido de vuelta que jugó a la perfección, le faltó un gol para lograr la hazaña y tras 90 minutos llenos de emociones, se apagó la ilusión por el bicampeonato.

Anotarle cuatro goles al Atlético no es una tarea sencilla, pero el conjunto azulgrana lo intentó hasta el final. Se fue al descanso con vida gracias a un gol de Marc Bernal al 29 y un penal de Raphinha al 45+5, el canterano marcó el 3-0 a los 72 minutos y encendió la llama de la esperanza.

Barcelona se lanzó con todo al frente en busca del gol que igualara el marcador global, puso el corazón por delante y la grada no se cansó de alentar, pero el milagro no llegó y los ‘Colchoneros’ defendieron como lo han hecho muchas otras noches para avanzar a la final de la Copa del Rey por primera vez desde 2013.