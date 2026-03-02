El dato al que se aferra el Barcelona para lograr la remontada

Héctor Cantú

El Barcelona sueña con lograr una de las mayores hazañas de los últimos años, cuando intente revertir el 4-0 recibido en el juego de ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

Aunque al interior del equipo saben que la tarea tiene dimensiones titánicas, también son conscientes de que el equipo comandado por Hansi Flick sabe marcad goles por racimo en 90 minutos.

En la presente campaña, los culés suman 8 partidos marcando cuatro o más goles, una cifra que sostiene el sueño del actual campeón de aniquilar al Atlético de Madrid en la antesala del partido por el título.

El marcador más abultado en la presente campaña es el 6-0 conseguido ante el Valencia en la presente campaña. Posteriormente, el Barcelona también goleó 4-0 al Athletic Club. Aunque al Celta, al Betis y al Villarreal, les marcó cuatro goles o más, también se llevó algunos tantos en contra.

Y es justamente en la zona defensiva donde el Barcelona se vuelve endeble, pues en todas las competiciones, en solo 13 partidos de la presente temporada se ha quedado sin recibir gol en contra.

En este mismo año, el Barcelona ya logró una goleada estratosférica en la Supercopa de España donde, también en las semifinales superó por 5-0 al Athletic Club, un resultado que, de repetirse en casa, le estará dando el boleto al partido por el título.