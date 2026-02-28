Lamine Yamal brilló y Barcelona blindó el liderato de La Liga

Oscar Sandoval

Lamine Yamal marcó la diferencia y anotó tres goles de los cuatro goles con los que Barcelona derrotó 4-1 a Villarreal. El partido era de alta exigencia, pero el ‘10’ se echó al equipo azulgrana en la espalda y dejó el liderato lejos del alcance de Real Madrid a 12 jornadas para el final.

Barcelona consiguió un resultado importante luego de vencer con categoría al ‘Submarino Amarillo’ que no pudo imponer su estilo de juego, ni con Lamine Yamal quien fue desequilibrante por la banda derecha.

Los locales encontraron espacios por ese sector y fue su llave para entrar al área en un duelo intenso en el que ambos equipos tenían la portería contraria en la mira.

Jules Koundé desperdició la primera gran ocasión y el atacante de 18 años abrió el marcador a los 28 minutos tras una recuperación y una asistencia de Fermín para poner por delante al equipo que mejor había jugado hasta los 28 minutos.

Villarreal no cambió e intentó desplegar su futbol, sin embargo, Yamal le dio rumbo a la victoria del conjunto azulgrana con un golazo al ángulo al 37 luego de recibir pegado a la línea de banda y avanzar hasta meterse al área.

Pape Gueye metió a los visitantes al partido luego de recortar distancia en los primeros minutos del complemento, fueron los mejores momentos de los visitantes que entraron al ida y vuelta con valentía, pero el ‘10’ volvió a marcar al 69 para dar el golpe definitivo.

Robert Lewandowski anotó el 4-1 en tiempo añadido y sentenció la victoria de Barcelona que está a 12 jornadas de ser bicampeón del futbol español.