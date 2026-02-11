Lamine Yamal jugará con España en México antes del Mundial

EFE

La selección española, líder de la clasificación de la FIFA, se enfrentará el 8 de junio con Chile en un amistoso en Puebla, una semana antes de su debut en el Mundial de futbol, según anunció este miércoles la embajada de España en México.



El encuentro, según la representación diplomática, será una cita deportiva que "fortalece los lazos entre España y México a través del fútbol".

Campeona mundial de 2010 y actual monarca de la Eurocopa, la selección de España es favorita para ganar el grupo H del Mundial, en el que se enfrentará a Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudí.



Desde que el sorteo dio a conocer que el Uruguay-España, programado para el 26 de junio, será en Guadalajara, en el país hay un ambiente de celebración por el atractivo que despierta el equipo español.



El encuentro ante los chilenos, que quedaron fuera del Mundial, permitirá al seleccionador de España, Luis de la Fuente, echar una última mirada a su equipo antes del debut de su equipo en el Mundial, el 15 de junio en Atlanta (Estados Unidos) ante Cabo Verde.

Los españoles jugarán su segundo encuentro el 21, también en Atlanta, contra Arabia Saudí y cerrarán el 26 en el Estadio de las Chivas de Guadalajara, una de las tres sedes mexicanas de la competición.



El Mundial tendrá en México 13 partidos, cuatro en Guadalajara, de fase de grupos; cuatro en Monterrey, incluido uno de la ronda de los 32 mejores y cinco en el Estadio Azteca, tres de la etapa de grupos, uno de dieciseisavos y uno de octavos de final.