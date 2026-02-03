Lamine Yamal supera el récord goleador de Diego Armando Maradona

Héctor Cantú

El Barcelona ha conseguido avanzar a las semifinales de la Copa del Rey, luego de vencer al Albacete con un apurado marcador de 2-1, donde Lamine Yamal volvió a brillar.

El juvenil culé, llamado a ser una de las grandes estrellas de este deporte, fue el encargado de marcar el primer tanto del encuentro con una definición exquisita a poste cambiado.

La anotación conseguida, resultó ser el segundo en la Copa del Rey en la presente campaña y el número 39 con el máximo representativo del Barcelona.

Con esta cifra conseguida, Lamine superó los registros que logró Diego Armando Maradona cuando defendió los colores blaugranas en los casi dos años en los que defendió la camiseta.

La diferencia, es que el 10 argentino apenas necesitó 58 apariciones con el Barcelona para alcanzar los 38 goles, repitiendo las 11 dianas en los dos torneos de liga que disputó.

Hasta el momento, Lamine Yamal ha colaborado con 86 goles para la causa del equipo de la Ciudad Condal, con 39 goles y 47 asistencias.