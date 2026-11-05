Atlético de Madrid, el gigante que amenaza el trono del Barcelona

Héctor Cantú

El Barcelona ha construido una ventaja en el liderato de La Liga que podría desaparecer en apenas dos encuentros.

La derrota ante el Real Madrid puso bajo presión al equipo de Hansi Flick, que ahora enfrenta la amenaza de un Atlético de Madrid que ha mejorado considerablemente su rendimiento.

El conjunto dirigido por Diego Simeone tiene la oportunidad de arrebatarle la cima de la clasificación a los ‘Blaugranas’, aunque para conseguirlo está obligado a imponerse en el enfrentamiento directo.

Una victoria permitiría al Atlético de Madrid llegar a 31 puntos, uno más que el Barcelona, que únicamente ha sufrido una derrota en la presente temporada, precisamente ante el Real Madrid.

Por su parte, un empate o una victoria permitirían al conjunto catalán conservar el liderato, a falta de cinco jornadas para concluir la actividad de La Liga en 2026.

Sin embargo, los antecedentes favorecen al Barcelona, pues el Atlético de Madrid solamente ha ganado tres de sus últimos 10 enfrentamientos, dos como visitante y uno como local.

En los enfrentamientos entre Diego Simeone y Hansi Flick, el balance también favorece al entrenador alemán, quien acumula siete victorias, dos empates y tres derrotas en 12 partidos.