Redacción FOX Deportes
Barcelona blinda a Raphinha con una renovación hasta 2030
El brasileño firmará un nuevo acuerdo por dos temporadas más
Barcelona blindará a Raphinha hasta 2030. El conjunto azulgrana confirmó que el delantero brasileño firmará este jueves la renovación de su contrato por dos temporadas más, un acuerdo que garantizará su continuidad en el club hasta el 30 de junio de 2030.
La firma se llevará a cabo a las 12:00 horas, tiempo local, en el despacho del presidente Joan Laporta, ubicado en las oficinas del Spotify Camp Nou. Posteriormente, el capitán del primer equipo comparecerá ante los medios de comunicación para hablar sobre su renovación.
El acuerdo comenzó a tomar forma en septiembre, cuando Deco, director deportivo del Barcelona, alcanzó un principio de acuerdo con el internacional brasileño para extender su contrato, que originalmente terminaba en junio de 2028. Las negociaciones llegaron a buen puerto y el club asegurará la continuidad de una de sus principales figuras.
Raphinha atraviesa un momento extraordinario y se ha consolidado como un goleador de garantías para el equipo de Hansi Flick. El brasileño acumula 19 goles en 12 partidos de la temporada, 15 en La Liga y cuatro en Champions League. Números que respaldan su protagonismo y explican la apuesta del Barcelona por mantenerlo en sus filas.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT