Para Raphinha no es día para hablar de futbol

EFE

El delantero del Barcelona Raphael Dias 'Raphinha', bigoleador en la victoria ante el Aston Villa (3-0) de este martes en la cuarta jornada de la Liga de Campeones, afirmó que "hoy no es un buen día para hablar de fútbol", debido al fallecimiento del jugador del Tenerife Jesús de Miguel.



"No me gustaría hablar de fútbol. Quiero dedicar la victoria a la afición, pero sobre todo mandar mucha fuerza a la familia Jesús. Descanse en paz", respondió el jugador brasileño en declaraciones a Movistar+.

Doblete de Raphinha y goleada expresa del Barcelona

Raphinha insistió en que "no es un buen día para hablar de fútbol" y declinó hacer declaraciones sobre el partido.



"Nos puede pasar a cualquiera. Ha sido muy duro cuando hemos visto la noticia. Es complicado. Vas a jugar partido y te puede pasar lo mismo", lamentó.

NOT A SINGLE HOME DEFEAT AGAINST ENGLISH OPPOSITION SINCE 2007! ???



Barcelona’s last 16 home games against English clubs:



✅ 11 wins

? 5 draws

❌ 0 defeats



38 goals scored and just 11 conceded! ? pic.twitter.com/TqOk3oWroL — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 3, 2026

De Miguel, de 30 años, falleció este martes en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, donde estaba ingresado desde el lunes en cuidados intensivos a consecuencia del fuerte golpe que sufrió durante el partido entre su equipo y el Andorra.