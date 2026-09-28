Raphinha enciende las alarmas por lesión

Héctor Cantú

El Barcelona está en vilo y las alarmas están encendidas con Raphinha, quien no pudo terminar el partido amistoso en el que Brasil se impuso 4-2 a Australia.

El máximo goleador del momento en La Liga sintió un dolor en el muslo derecho, por lo que tuvo que ser sustituido.

Raphinha está imparable y el Barcelona ya se despegó en La Liga

La preocupación del conjunto ‘Blaugrana’ aumenta por el gran momento que atraviesa Raphinha en el futbol español y por la exigencia de los partidos que se avecinan para el equipo dirigido por Hansi Flick.

Una vez que concluya la fecha FIFA, el Barcelona se medirá a Getafe (La Liga), Galatasaray (Champions League), Betis (La Liga), PSG (Champions League) y Real Madrid (La Liga).

Actualmente, Raphinha es líder de goleo con 14 anotaciones y tres asistencias en apenas siete jornadas. El brasileño ha colaborado con al menos un gol o asistencia en cada uno de esos encuentros.

En las próximas horas, Raphinha será revisado por el cuerpo médico de la Selección Brasileña para determinar el alcance de la lesión y decidir si regresa a Barcelona para ser atendido por los médicos del club o permanece concentrado con Brasil para el partido restante de esta fecha FIFA ante India.