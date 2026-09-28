Héctor Cantú
Raphinha enciende las alarmas por lesión
El máximo goleador de La Liga no terminó el partido con Brasil
El Barcelona está en vilo y las alarmas están encendidas con Raphinha, quien no pudo terminar el partido amistoso en el que Brasil se impuso 4-2 a Australia.
El máximo goleador del momento en La Liga sintió un dolor en el muslo derecho, por lo que tuvo que ser sustituido.
La preocupación del conjunto ‘Blaugrana’ aumenta por el gran momento que atraviesa Raphinha en el futbol español y por la exigencia de los partidos que se avecinan para el equipo dirigido por Hansi Flick.
Una vez que concluya la fecha FIFA, el Barcelona se medirá a Getafe (La Liga), Galatasaray (Champions League), Betis (La Liga), PSG (Champions League) y Real Madrid (La Liga).
Actualmente, Raphinha es líder de goleo con 14 anotaciones y tres asistencias en apenas siete jornadas. El brasileño ha colaborado con al menos un gol o asistencia en cada uno de esos encuentros.
En las próximas horas, Raphinha será revisado por el cuerpo médico de la Selección Brasileña para determinar el alcance de la lesión y decidir si regresa a Barcelona para ser atendido por los médicos del club o permanece concentrado con Brasil para el partido restante de esta fecha FIFA ante India.
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