Oscar Sandoval
Goleada de Barcelona para recuperar el liderato de La Liga
El conjunto azulgrana se reencontró con la victoria tras la caída en El Clásico
Barcelona se sacudió el golpe de El Clásico con una goleada 6-1 sobre Alavés y recuperó el liderato de La Liga, que durante algunas horas estuvo en manos del Atlético de Madrid. Raphinha y Lamine Yamal marcaron doblete para encabezar una exhibición ofensiva con la que el campeón superó a un rival inferior.
El conjunto azulgrana recuperó su versión más arrolladora y necesitó apenas ocho minutos para abrir el marcador. Raphinha apareció para marcar el 1-0 y comenzar una goleada ante un Alavés que nunca encontró la fórmula para frenar al ataque del Barcelona.
Los visitantes no tuvieron capacidad de reacción y el dominio azulgrana se reflejó rápidamente en el marcador. Fermín López amplió la ventaja al minuto 23 y Raphinha apareció al 41 para firmar su doblete, alcanzar los 15 goles en La Liga y dejar prácticamente sentenciada la victoria antes del descanso.
La segunda mitad comenzó con otro golpe del Barcelona. Lamine Yamal necesitó apenas un minuto para marcar el 4-0 y terminar con cualquier esperanza de reacción de Alavés. El ‘10’ completó su doblete y firmó la ‘manita’ de un conjunto azulgrana que no bajó la intensidad y convirtió el partido en una feria de goles.
Anthony Gordon amplió el marcador al minuto 81 y Mariano descontó tres minutos después para establecer el definitivo 6-1. Barcelona respondió con autoridad después de perder El Clásico y recuperó la cima de La Liga con dos puntos de ventaja sobre Atlético de Madrid, al que enfrentará la próxima jornada.
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