Goleada de Barcelona para recuperar el liderato de La Liga

Oscar Sandoval

Barcelona se sacudió el golpe de El Clásico con una goleada 6-1 sobre Alavés y recuperó el liderato de La Liga, que durante algunas horas estuvo en manos del Atlético de Madrid. Raphinha y Lamine Yamal marcaron doblete para encabezar una exhibición ofensiva con la que el campeón superó a un rival inferior.

El conjunto azulgrana recuperó su versión más arrolladora y necesitó apenas ocho minutos para abrir el marcador. Raphinha apareció para marcar el 1-0 y comenzar una goleada ante un Alavés que nunca encontró la fórmula para frenar al ataque del Barcelona.

Los visitantes no tuvieron capacidad de reacción y el dominio azulgrana se reflejó rápidamente en el marcador. Fermín López amplió la ventaja al minuto 23 y Raphinha apareció al 41 para firmar su doblete, alcanzar los 15 goles en La Liga y dejar prácticamente sentenciada la victoria antes del descanso.

La segunda mitad comenzó con otro golpe del Barcelona. Lamine Yamal necesitó apenas un minuto para marcar el 4-0 y terminar con cualquier esperanza de reacción de Alavés. El ‘10’ completó su doblete y firmó la ‘manita’ de un conjunto azulgrana que no bajó la intensidad y convirtió el partido en una feria de goles.

Anthony Gordon amplió el marcador al minuto 81 y Mariano descontó tres minutos después para establecer el definitivo 6-1. Barcelona respondió con autoridad después de perder El Clásico y recuperó la cima de La Liga con dos puntos de ventaja sobre Atlético de Madrid, al que enfrentará la próxima jornada.