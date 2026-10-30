Atlético de Madrid mete presión a Barcelona tras llegar a la cima de La Liga

Redacción FOX Deportes

Atlético de Madrid asaltó el liderato de La Liga con una victoria 2-0 sobre Levante, gracias a los goles de Alejandro Grimaldo y Giuliano Simeone. Los ‘Colchoneros’ impusieron condiciones durante buena parte del encuentro, aprovecharon sus oportunidades y sumaron tres puntos que los colocan provisionalmente en la cima del futbol español.

Levante intentó sorprender desde los primeros minutos aprovechando la fortaleza física de Etta Eyong para fijar a los centrales y generar espacios por las bandas. Los locales tuvieron la primera gran oportunidad al minuto 11, cuando Jeremy Toljan envió un balón desde la derecha para Dani Requena, quien sacó un disparo dentro del área que Jan Oblak desvió con una gran atajada para mantener el empate.

Atlético comenzó a imponer su ritmo pasada la media hora y el gol parecía cuestión de tiempo. Alejandro Grimaldo castigó un error defensivo al minuto 36, después de que Olasagasti fallara en su intento de despeje y dejara el balón a merced del español. Grimaldo que quedó frente a Mathew Ryan, sacó un potente disparo para abrir el marcador y reflejar la superioridad rojiblanca.

Levante salió con mayor intensidad en la segunda mitad y buscó acercarse a la portería de Oblak, pero Atlético recuperó rápidamente el control. Dávid Hancko marcó después de un mal despeje de Ryan, aunque el tanto fue anulado por fuera de juego. Poco después, Kang-in Lee estuvo cerca de ampliar la ventaja con un disparo desde fuera del área que se estrelló en el travesaño.

Giuliano Simeone apareció al minuto 61 para sentenciar la victoria y asegurar el liderato provisional. Álex Baena encabezó un contragolpe desde su propio campo y habilitó al argentino, quien superó en velocidad a Nacho Pérez y definió con un toque sutil ante la salida de Ryan para firmar el 2-0. Atlético no dejó escapar la oportunidad, sumó tres puntos y trasladó la presión a Barcelona en la pelea por La Liga.