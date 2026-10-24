Julián Álvarez se disculpó con la afición del Atlético de Madrid

EFE

Julián Alvarez, delantero internacional argentino del Atlético de Madrid, pidió “disculpas” a la afición del conjunto rojiblanco por sus palabras en el Mundial 2026; aseguró que fueron una “equivocación”, apuntó que entiende el “enojo” de la gente por ellas y remarcó que “está preparado para competir por todo”.

Fue la forma con la que el atacante zanjó todo el asunto sucedido este verano, con su frustrado fichaje por el Barcelona y su continuidad en el conjunto rojiblanco, dentro de la vorágine que provocó todo, desde que señaló públicamente su deseo de irse traspasado al conjunto azulgrana, sin citarlo, tras el choque en el Mundial 2026 ante Austria.

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“Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial. Fueron una equivocación de mi parte, tanto en la forma como el momento y, sobre todo, porque entiendo a la gente el enojo. Yo también como hincha me hubiera enojado y además por cómo me han bancado y apoyado siempre durante estos años”, dijo a ‘Movistar’, tras la victoria por 1-0 ante el Deportivo de A Coruña en el Metropolitano.

“En estas últimas fechas, (los aficionados) también han sido muy generosos. Eso lo valoro mucho, tengo que centrarme en trabajar, en seguir mejorando, tengo que agradecer a todo el equipo que me ha apoyado este tiempo y a trabajar”, explicó el atacante, que añadió: “Ojalá que siga con trabajo, con humildad y agradecer a la gente la generosidad de todo este tiempo”.

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Julián Alvarez, autor del gol de la victoria ante el Deportivo de la Coruña, expresó que, “de a poco", se va sintiendo "bien”. “Agradezco a todos mis compañeros, porque me han apoyado, me han bancado mucho en todo este tiempo. Estoy trabajando para mejorar, me siento mejor en estos últimos partidos, me he encontrado mejor físicamente y la pelota ayudar al equipo y dar lo mejor”, aseguró.

“Cuando uno se siente bien en la vida, se ve reflejado también en el campo. Todo influye. Me siento bien y preparado para competir por todo”, remarcó.