Julián Alvarez marcó y Atlético ganó en La Liga

Redacción FOX Deportes

Julián Álvarez apareció cuando Atlético de Madrid más lo necesitaba. El argentino marcó el único gol del partido apenas 70 segundos después del inicio de la segunda mitad y le dio la victoria 1-0 al conjunto ‘Colchonero’ ante Deportivo La Coruña. El Metropolitano celebró el tanto de la ‘Araña’, aunque terminó sufriendo hasta el último minuto para asegurar los tres puntos.

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Deportivo fue superior durante varios tramos del primer tiempo y puso en dificultades al equipo de Diego Simeone. Yeremay lideró el ataque visitante y estuvo cerca de abrir el marcador con un tiro libre que Jan Oblak rechazó con dificultades. Amatucci aprovechó el rebote, pero el portero esloveno reaccionó con una atajada de pierna para evitar el 0-1.

El Atlético necesitó apenas un minuto y 10 segundos de la segunda mitad para cambiar el rumbo del encuentro. Marcos Llorente, Álex Baena y Alejandro Grimaldo construyeron una jugada colectiva que terminó con un centro al área. Julián Álvarez apareció desde atrás para mandar el balón a las redes y desatar la celebración en el Metropolitano, que coreó el nombre del argentino.

El conjunto rojiblanco tomó el control del balón y tuvo oportunidades para ampliar la ventaja. Dávid Hancko probó suerte con un disparo lejano, Julián Álvarez desperdició un mano a mano ante Leo Román y Alexander Sørloth estuvo cerca de marcar con un remate de zurda. Sin embargo, la falta de contundencia mantuvo con vida al Deportivo.

Los últimos minutos fueron una prueba de resistencia para los locales porque Deportivo se lanzó al ataque en busca del empate, que Kevin estuvo cerca de conseguir en la última jugada.

Los ‘Colchoneros’ resistieron el asedio y sumaron tres puntos que los colocan a dos del líder Barcelona, a la espera de El Clásico. Julián Álvarez marcó la diferencia, pero el Atlético tuvo que sufrir hasta el final para quedarse con una victoria que parecía tener bajo control.